Дитрих возглавил совет директоров ГТЛК

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих возглавил совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании, следует из сообщения ГТЛК.
Совет директоров в мае был избран в новом составе. Новыми членами совета директоров стали Дитрих, новый глава ГТЛК Михаил Полубояринов, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.
"… Избрать председателем совета директоров общества министра транспорта Российской Федерации Евгения Ивановича Дитриха", — говорится в материалах компании.
Согласно сообщению ГТЛК, заместителем председателя совета директоров избран бывший генеральный директор, нынешний советник генерального директора ГТЛК Сергей Храмагин.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.