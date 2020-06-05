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Министр транспорта РФ Дитрих возглавил совет директоров ГТЛК 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Дитрих возглавил совет директоров ГТЛК
Фото: РИА Новости
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих возглавил совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании, следует из сообщения ГТЛК.
Совет директоров в мае был избран в новом составе. Новыми членами совета директоров стали Дитрих, новый глава ГТЛК Михаил Полубояринов, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.
"… Избрать председателем совета директоров общества министра транспорта Российской Федерации Евгения Ивановича Дитриха", — говорится в материалах компании.
Согласно сообщению ГТЛК, заместителем председателя совета директоров избран бывший генеральный директор, нынешний советник генерального директора ГТЛК Сергей Храмагин.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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Компании , Вадим Михайлов , Сергей Храмагин , Евгений Дитрих , Виталий Савельев , Михаил Полубояринов , Государственная транспортная лизинговая компания , Аэрофлот , Минтранс РФ , РЖД
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