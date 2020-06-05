Титов предложил разрешить корпоративы

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса, так как массовые мероприятия остаются под запретом из-за пандемии коронавируса. Такое мнение он высказал в пятницу на онлайн-конференции, посвященной проблемам индустрии развлечений.

По словам Титова, в отрасли развлечений занято множество людей, и каждый высокооплачиваемый артист своими заработками финансирует зарплаты десятков человек персонала.

"Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков. Чем можно помочь? Нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые "неафишные" мероприятия, то есть корпоративы — с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора", — отметил бизнес-омбудсмен.

Также он поддержал инициативу одного из билетных операторов, предложившего не возвращать покупателям деньги за те мероприятия, которые можно перенести, и по аналогии с авиабилетами ввести ваучеры с отсрочкой на шесть месяцев.

"Будем выступать с соответствующей инициативой", — подтвердил Титов.

Выдвигать инициативы он намерен через институт общественных уполномоченных.

"Планируется, что вскоре в России появится отдельный омбудсмен по развлекательным мероприятиям. И это станет лишь начальным этапом объединения отрасли", — добавил Титов.

Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров отметил, что шоу-бизнес "никогда не заявлял себя как отрасль".

"Нужно объединение, я бы его назвал Ассоциацией независимых культурно-массовых мероприятий. И нам есть кого защищать. Шоу-бизнес очень мультипликативен, он дает работу множеству людей — и не только творческих профессий, а много кому еще — и техникам, и водителям, и официантам, и гардеробщицам. Надеюсь, что общая беда поможет преодолеть противоречия", — отметил он на конференции.

Выход из пандемии

Отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничительных мер из-за коронавируса, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова