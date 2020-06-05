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Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Фото: РИА Новости
Призывы к национализации «Норникеля», а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании, которые звучат после ЧП в Норильске, формируют опасный прецедент для бизнеса, заявил бывший совладелец компании, бизнесмен Михаил Прохоров.
Прохоров заявил, что «процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда «Онэксим».
«Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент. Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране от маленьких ресторанов до промышленных гигантов», — считает он.
Бизнесмен отметил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин является «опытным профессионалом и грамотным руководителем», который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем», а сама компания — одна из лучших в области устойчивого развития и экологической политики не только на российском, но и на международном рынке.
Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не уточнил подробности.
Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
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Комментарии 4
Компании , Владимир Потанин , Владимир Путин , Михаил Прохоров , Евгений Зиничев , МЧС , Норникель , ИТАР-ТАСС
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