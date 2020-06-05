Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
69.00
77.82
78.01
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
41.14
+0.17 Золото
1710.04
+0.04 РТС
1271.45
–0.65
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1321
+0.0370
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

Песков отверг возможность национализации «Норникеля» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 38 минут назад
Кремль высказался о национализации «Норникеля»
Фото: РИА Новости
Темы о возможности национализации «Норникеля» после ситуации с разливом топлива в Норильске не существует, в Кремле о таком не слышали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет. Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова и возможность национализации компании.
В то же время Песков заявил, что один из основных совладельцев и глава «Норникеля» Владимир Потанин примет в пятницу участие в совещании у президента Владимира Путина по экологии.
По его словам, Путин в пятницу также пообщается с экологами и зоозащитниками, обсудит ход ликвидации ЧС в Норильске. Встреча пройдет в формате телеконференции.
«Будут обсуждаться вопросы о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование в обществе ответственного отношения к животным, воспитание эко-культуры», — сказал он.
Песков также заявил, что на совещании будет рассмотрен «вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае», передает РИА «Новости».
Также Песков призвал не забегать вперед и дождаться результатов разбирательства правоохранительных органов по разливу дизтоплива в Норильске.
«Вы знаете, что на предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией. Поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», — сказал Песков.
Он уточнил, что президент Владимир Путин действительно получил информацию о ЧС позже, чем 29 мая.
«Да, президенту было доложено позже. Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — пояснил Песков.
Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не уточнил подробности.
Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске Назначен новый глава «Туполева» Назначен новый глава «Туполева» Ряд московских магазинов приостановили возможность примерки одежды Ряд московских магазинов приостановили возможность примерки одежды
Комментарии
Компании , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Потанин , Владимир Путин , Михаил Прохоров , Евгений Зиничев , МЧС , МВД , Норникель , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Кому не дадут 10 тысяч на ребенка
Кому не дадут 10 тысяч на ребенка
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение