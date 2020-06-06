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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Фото: ТАСС
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).
«Глава URE утвердил тариф на услуги по передаче природного газа на 2021 год по польскому участку системы транзитных газопроводов Ямал — Европа, принадлежащему EuRoPol GAZ», — приводит сообщение польского регулятора РИА «Новости».
Тариф для газового оператора Gaz-System на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива. Тариф в точках выхода увеличится на 0,1%.
«Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши», — говорится в управлении.
Для газового оператора EuRoPol GAZ тариф за транспортировку высокометанового газа вырос на 16,5% по отношению к действующему тарифу.
URE поясняет, что введение в действие тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по передаче газа на 16,5% относительно действующего тарифа.
Напомним, 2 июня Газпром оспорил решение Арбитражного суда в Стокгольме от 30 марта 2020 года о снижении цены поставок газа в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». В PGNiG заявляли, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме.
Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.
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Компании , Рынки , Газпром , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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