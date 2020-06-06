«»Газпром» пойдет в суд"

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Все в суд. Аналитик о польских тарифах на транзит российского газа 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН спрогнозировал действия «Газпрома» после повышения тарифа на транзит газа через Польшу.
Тариф на транзит российского газа по участку газопровода «Ямал — Европа» в Польше увеличен по решению Управления по регулированию энергетики (URE) страны, сообщает Газета.ru.
Увеличение стоимости транзита российского газа по польской территории в 2021 составит 16,55% в сравнении с существующим тарифом.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН уточнил, что польская сторона объяснила свое решение о повышении тарифа на транзит российского газа ранее действовавшим ограничением на его изменение. Также, по словам эксперта, в Польше заявляют, что новый тариф будет ниже тарифа, который предполагалось ввести в 2020 году.
Аналитик напомнил, что этого не произошло из-за продолжающихся судебных процессов.
«Информация (Управления по регулированию энергетики (URE) — прим. НСН) очень запутанная, вероятно, на внутреннюю кухню рассчитана. Убежден, что поляки хотели получать за меньшие объемы транзита больше или хотя бы столько же денег. Это озвучивалось еще в прошлом году. А в 2021 году средний платеж за прокачку газа может вырасти на 16 с небольшим процентов. Делается это, когда Польша рискует получить меньшие объемы прокачки, потому что «Газпрому» сейчас выгоднее сократить польский маршрут. Если «Газпром» посчитает, что это решение (о повышении тарифа на транзит газа по территории Польши — прим. НСН) противоречит его интересам и не соответствует принятым в Европе нормам, которые предполагают честную конкуренцию между газотранспортными системами на территории ЕС, а также отсутствие резких колебаний цен на прокачку энергоресурсов, «Газпром» просто пойдет в суд. Потому что, чем выше тариф, тем менее выгодно качать газ по польскому участку. Значит, эти объемы могут еще сократиться. Об этом, видимо, польские чиновники не очень подумали. Если «Газпром» в судебном порядке сможет доказать, что польский тариф выше, чем аналогичные в имеющемся регионе, Польшу заставят прекратить это безобразие», — заявил аналитик.
Ранее НСН сообщала, что газопровод «Ямал-Европа» заработал после четырёх дней простоя. Поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» сократились в конце мая после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на транзит российского топлива через польский участок трубы. После этого мощности распределяли на суточных и внутридневных аукционах, однако 28 мая грузоотправители не стали их бронировать.
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Комментарии 5
Компании , Видео , Экономика , Александр Фролов , Газпром , ЕС , Газета.Ru
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