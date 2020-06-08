Apple запустит рассрочку на Mac и iPad

Американская компания Apple планирует запустить программу рассрочки на покупку ряда своей техники по кредитной карте Apple Card. В частности, речь идет о Mac, iPad и AirPods.

Такая услуга у поклонников компании может появиться в ближайшие недели, а для покупки телефонов iPhone программа доступна с прошлого 2019 года.

В России такую кредитку заказать нельзя.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, по этому предложению покупатели смогут разбить выплату стоимости гаджетов Apple на несколько месяцев равным платежами. Это позволяет не платить проценты по кредиту.

Рассрочка на один год будет действовать на покупку планшетов iPad и клавиатур для них, а также компьютеров Mac, стилуса Apple Pencil и нового монитора XDR Display.

На шесть месяцев рассрочка будет предоставляться на покупку беспроводных наушников AirPods, приставки Apple TV и умной колонки HomePod.

Ежемесячные платежи по рассрочке за технику будут автоматически добавлены к ежемесячным платежам по картам Apple Card.

IPhone уже сейчас можно купить в рассрочку на два года.

Также источники агентства заявили, что беспроцентный кредит будет доступен в том числе — при покупке со скидкой — для учащихся и преподавателей.