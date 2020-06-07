Банкиры назвали появившиеся во время карантина аферы

Эксперты издания «Банки.ру» перечислили новые виды мошенничеств, которые были изобретены аферистами во время нахождения на самоизоляции. Ниже — не менее десяти способов, которыми преступники в настоящее время пользуются, чтобы отнимать честно заработанные деньги у своих жертв.

По словам аналитиков, в первую очередь основной для мошенничеств аферисты выбирают информацию о том, что определенным категориям граждан в условиях пандемии положена финансовая помощь от государства. В частности, преступники в «Одноклассниках» взламывают аккаунты друзей пенсионеров и просят пожилых пользователей отправить им данные банковских карт с упоминанием защитного CV-кода. Мошенники уверяют, что это необходимо для получения надбавки к пенсии.

Еще одна афера — создание специального сайта, на котором размещается кнопка «Получить помощь». Переходя по ссылке, пользователь оказывается на странице, где его просят ввести реквизиты счета и оплатить услугу «занесения данных в реестр», которая стоит 365 рублей. Разумеется, после оплаты никакая матпомомщь доверчивому пользователю не приходит.

Во время самоизоляции аферисты «обрабатывают» и россиян, потерявших во время пандемии работу. Их уверяют, что им положен возврат НДС, но для этого необходимо совершить несколько расходных операций.

Жителей РФ также могут обмануть, требуя оплатить онлайн штраф за нарушение самоизоляции, провести якобы обязательный тест на заражение коронавирусом или оформить пропуск на передвижение, стоимость которого варьируется в пределах 3-5,5 тысячи рублей.

Объявление о возможности отсрочить выплаты по кредитам спровоцировало появление фирм-однодневок, которые заявили, что могут помочь в оформлении «кредитных каникул». При этом некоторые мошенники, по словам экспертов, создают у своих жертв впечатление, что могут полностью списать задолженность перед банком.

Ее одна категория мошенников продаёт поддельные справки по форме 2-НДФЛ или больничные листы, при этом похищая персональные данные доверчивых россиян, которые впоследствии могут использоваться в других преступных схемах.

Некоторые аферисты представляются сотрудниками авиакомпаний и предлагают своим жертвам, которые имеют на руках неиспользованные авиабилеты, приобрести ваучеры или «урегулировать вопрос» с компенсацией за несостоявшийся полет за определенную сумму.

Популярен стал также так называемый «двойной обман» — это специальное предложение для людей, уже пострадавших от действий мошенников». Их уверяют, что им положена компенсация ущерба, однако после определенных манипуляций в результате жертва снова оказывается в минусе.

Наконец, самый распространенный вид мошенничества во время пандемии, уверяют аналитики, — это создание фальшивых страниц интернет-магазинов, на которых предлагается купить средства защиты, лекарства или даже вакцину от коронавируса. Оплатив покупку, жертва афера со стопроцентной вероятностью не дождется приобретенного товара.