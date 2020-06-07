Чиновников попросили срочно разрешить корпоративы 

Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет об организации развлекательных мероприятий.

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», — заявил омбудсмен во время онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».

Ранее в мониторинге «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в период эпидемии коронавируса», подготовленном аппаратом бизнес-омбудсмена, говорилось, что свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) склонны считать свое положение «катастрофой» или «кризисом». Более половины опрошенных (62,2%) считают, что шансы их компаний выжить после пандемии не превышают 50%.

Опрос затронул более 2 тыс. компаний из всех регионов России. Респонденты заявили, что в настоящее время самым сложным является невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда (более 52% опрошенных). Сложности с оплатой аренды отметили 42,8% бизнесменов, а о систематических неплатежах со стороны контрагентов сообщили 39,1%.

Более трети опрошенных (35,25%) считают, что принятых правительством мер недостаточно и их компания сможет восстановиться по основным показателям до уровня 2019 г. только при условии изменений в экономической политике государства.