Роспатент заявил о вале заявок на лекарства от COVID-19

Роспатент буквально завален заявками на лекарства от коронавирусной инфекции. Только за апрель и май ведомство получило более 90 заявок.

Установлен приоритетный порядок рассмотрения заявлений, они рассматриваются за два месяца вместо обычных пяти-шести. Для ускорения работы Роспатент привлёк самых сильных специалистов, сообщает «РГ».

Первый патент на лекарство от COVID-19 должен появиться уже в середине лета. На вакцину один патент получил диагностические тест-системы, должно пройти окончательное испытание и устройство для обеззараживания воздуха.

Полсотни заявок на изобретения терапевтических и профилактических средств борьбы с коронавирусом тоже сейчас находятся на рассмотрении специалистов. В самом ведомстве отмечают, что такой вал идей настраивает на очень оптимистический лад.