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Роспатент рассказал о вале заявок на лекарства от коронавируса 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Роспатент заявил о вале заявок на лекарства от COVID-19
Фото: News.ru
Роспатент буквально завален заявками на лекарства от коронавирусной инфекции. Только за апрель и май ведомство получило более 90 заявок.
Установлен приоритетный порядок рассмотрения заявлений, они рассматриваются за два месяца вместо обычных пяти-шести. Для ускорения работы Роспатент привлёк самых сильных специалистов, сообщает «РГ».
Первый патент на лекарство от COVID-19 должен появиться уже в середине лета. На вакцину один патент получил диагностические тест-системы, должно пройти окончательное испытание и устройство для обеззараживания воздуха.
Полсотни заявок на изобретения терапевтических и профилактических средств борьбы с коронавирусом тоже сейчас находятся на рассмотрении специалистов. В самом ведомстве отмечают, что такой вал идей настраивает на очень оптимистический лад.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов рассказал об особенностях «Левилимаба» — первого российского препарата для лечения осложнений, возникающих у больных COVID-19.
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Комментарии 1
Компании , Другое , Дмитрий Морозов , Роспатент
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