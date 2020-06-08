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Топ-менеджерам госкомпаний сократят зарплату 

Мария Иванова и ещё 7 23 минуты назад
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Фото: РИА Новости
Правительство России задумалось об ограничении денежного вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний тремя минимальными размерами оплаты труда премьер-министра, то есть 30-ю миллионами рублей в год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения инициативы.
По словам собеседников газеты, правительство хочет оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, а также привязать его к нескольким показателям эффективности (KPI).
Для глав коммерческих госкомпаний, где Россия не единственный акционер, KPI будут рассчитывать на основании динамики выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих появятся отраслевые KPI.
По задумке властей, исключения из нового правила возможны, иногда зарплаты могут быть больше, но решать это будет президент.
«Коммерсант» отмечает, что размер вознаграждений топ-менеджеров российских госкомпаний зачастую превышает 30 миллионов рублей в год. По данным издания, в 2019-м «Роснефть» выплатила правлению 3,57 миллиарда рублей, «Газпром» — 1,5 миллиарда, ОАО РЖД — 2,7 миллиарда (включая трехлетнее вознаграждение).
Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь рассказал газете, что госкомпаниям, имеющим международных конкурентов, необходимо привлекать высокопрофессиональных сотрудников, зарплаты которых очень высоки. По его словам, в Европе для топ-менеджеров введена прогрессивная налоговая ставка: чем больше они зарабатывают, тем больше отдают в бюджет.
Как писал «Рамблер», сейчас в России ограничены зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медстрахования. Ежемесячное вознаграждение руководителей этих организаций не может быть больше, чем десять среднемесячных зарплат их подчиненных.
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Комментарии 3
Компании , Личный счет , Григорий Окунь , Газпром , Правительство РФ , Роснефть , РЖД
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