В Москве рассказали о льготном кредитовании бизнеса 

Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов по городской программе, в ближайшее время компании и индивидуальные предприниматели получат еще 12,5 миллиарда, которые уже одобрены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше трех миллиардов рублей. В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиарда, заявки по ним одобрены", — приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что программа рассчитана до конца 2020 года. На данный момент предприниматели подали документы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Оставшиеся заявки сейчас находятся на рассмотрении.

Как уточняется на сайте мэра, получить поддержку можно независимо от сферы деятельности и цели займа. Единственное условие — регистрация бизнеса на территории Москвы.

Кроме того, ставка по уже действующим кредитам будет пересчитана автоматически по заявлению.

"Ставка по новым кредитам для заемщиков составит всего три — семь процентов годовых", — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа субсидирования для предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательств вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Соответствующее постановление Сергей Собянин подписал 15 апреля.

Всего правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки столичного бизнеса.