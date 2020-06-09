«Газпром» заключил рекордный контракт

«Русхимальянс», которым владеют Газпром и Русгаздобыча, заключил ключевые договоры в рамках проекта создания комплекса переработки и сжижению этансодержащего газа в районе Усть-Луги, по которым Газпром будет поставлять в адрес компании 45 млрд кубометров в год.

«Подписаны договоры на поставку сырьевого и товарного газа, этановой фракции. Заключен ЕРС-контракт на создание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства интегрированного комплекса», — передает ТАСС сообщение Газпрома.

Также Газпром и Русхимальянс заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа.

По документам, этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений Газпрома в адрес «Русхимальянса» в объеме 45 млрд кубометров в год. Оставшийся после переработки газ (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) будет поставляться в газотранспортную систему Газпрома в объеме около 18 млрд кубометров в год.

«Подписанный сегодня с «Русхимальянсом» договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории Газпрома», — заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Также подписан договор между «Русхимальянсом» и «Балтийским химическим комплексом» (дочка «Русгаздобычи») на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки. Срок поставок — 20 лет.

«Русхимальянс» заключил также ЕРС-контракт с АО «НИПИГАЗ» (группа «Сибур» ) на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. До этого в рамках подписанного в сентябре 2019 года договора АО «НИПИГАЗ» уже провело комплекс инженерных изысканий и разработало основные технические решения. Сейчас идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.

Далее «Русхимальянс» определит ЕРС-подрядчиков, которые создадут объекты по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов.