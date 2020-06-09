Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.82
$
68.68
77.50
77.52
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
40.25
–1.76 Золото
1704.59
+0.15 РТС
1284.50
–0.33
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1257
+0.0360
25.05
1.0897
05.06
28.05
14.05

Газпром заключил рекордный контракт на поставку в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
«Газпром» заключил рекордный контракт
Фото: ТАСС
«Русхимальянс», которым владеют Газпром и Русгаздобыча, заключил ключевые договоры в рамках проекта создания комплекса переработки и сжижению этансодержащего газа в районе Усть-Луги, по которым Газпром будет поставлять в адрес компании 45 млрд кубометров в год.
«Подписаны договоры на поставку сырьевого и товарного газа, этановой фракции. Заключен ЕРС-контракт на создание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства интегрированного комплекса», — передает ТАСС сообщение Газпрома.
Также Газпром и Русхимальянс заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа.
По документам, этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений Газпрома в адрес «Русхимальянса» в объеме 45 млрд кубометров в год. Оставшийся после переработки газ (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) будет поставляться в газотранспортную систему Газпрома в объеме около 18 млрд кубометров в год.
«Подписанный сегодня с «Русхимальянсом» договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории Газпрома», — заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Также подписан договор между «Русхимальянсом» и «Балтийским химическим комплексом» (дочка «Русгаздобычи») на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки. Срок поставок — 20 лет.
«Русхимальянс» заключил также ЕРС-контракт с АО «НИПИГАЗ» (группа «Сибур») на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. До этого в рамках подписанного в сентябре 2019 года договора АО «НИПИГАЗ» уже провело комплекс инженерных изысканий и разработало основные технические решения. Сейчас идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.
Далее «Русхимальянс» определит ЕРС-подрядчиков, которые создадут объекты по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об увольнении ответственных за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеров Газпрома Стало известно об увольнении ответственных за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеров Газпрома В Совфеде предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100» В Совфеде предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100» Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске
Комментарии 15
Компании , Экономика , Сергей Куприянов , Газпром , Сибур , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали меньше платить за ЖКХ
Россияне стали меньше платить за ЖКХ
Европа поверила в завершение кризиса
Европа поверила в завершение кризиса
ФАС разрешила «Синаре» купить 50% «Вагонмаша»
ФАС разрешила «Синаре» купить 50% «Вагонмаша»
Биржи АТР закрылись ростом
Биржи АТР закрылись ростом
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение