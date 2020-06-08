Путин подписал закон о господдержке общепита и гостиниц 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит предоставлять финансовую поддержку за счет бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующим подакцизные товары, в том числе предприятиям общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Законодательством до вступления в силу нового закона запрещено оказание финансовой господдержки субъектам МСП, которые осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Закон предоставляет правительству РФ право делать исключения из этого правила. Это позволит оказывать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в данных сферах деятельности за счет бюджетных средств, предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, гарантий.

В частности, как сообщало ранее Минэкономразвития, рассматривалась возможность оказания поддержки субъектам МСП, которые работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса и имеют лицензию на алкоголь. По данным ФНС, на 6 мая 2020 года деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании лицензии в России осуществляли 14 635 предприятий, в том числе 13 857 юрлиц.