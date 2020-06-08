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Bauer Media Group уходит из России, но выпускаемые журналы продолжат выходить 

Прайм 1 час назад
Немецкий издательский дом ушел из России
Фото: РИА Новости
Немецкий медиахолдинг Bauer Media Group уходит из России, решение было принято головным офисом, перефокусировавшимся на другие рынки, однако выпускаемые журналы продолжат регулярный выход, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга в России Алексей Иванов.
"Это действительно так, Bauer Media Group уходит из России. А причины — это просто стратегическое решение головного офиса. Они такое решение приняли, они долго рассматривали различные варианты, и я подозреваю, что это происходит не только с Россией. По России было принято такое решение, потому что они хотели фокусироваться на других рынках", — рассказал Иванов.
На выходе журналов, по словам Иванова, это никак не скажется.
"Конечно, все продолжит выходить, собственно говоря, я с партнером, с исполнительным директором Музой Монамс выкупил доли немецкие. Мы продолжим выпуск, не останавливаясь ни на номер", — отметил издатель, уточнив, что это касается всех журналов.
Bauer Media Group является одной из ведущих медиа-компаний Европы. Представительства имеются в Великобритании, Испании, Чехии, США, Китае и многих других странах. В России Bauer Media Group издает такие журналы, как "Тайны звезд", "Ваш семейный доктор", "Женские истории", "Оракул", "На нашей кухне" и другие.
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Комментарии
Компании , Алексей Иванов , РИА Новости
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