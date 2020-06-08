Немецкий издательский дом ушел из России

Немецкий медиахолдинг Bauer Media Group уходит из России, решение было принято головным офисом, перефокусировавшимся на другие рынки, однако выпускаемые журналы продолжат регулярный выход, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга в России Алексей Иванов

"Это действительно так, Bauer Media Group уходит из России. А причины — это просто стратегическое решение головного офиса. Они такое решение приняли, они долго рассматривали различные варианты, и я подозреваю, что это происходит не только с Россией. По России было принято такое решение, потому что они хотели фокусироваться на других рынках", — рассказал Иванов.

На выходе журналов, по словам Иванова, это никак не скажется.

"Конечно, все продолжит выходить, собственно говоря, я с партнером, с исполнительным директором Музой Монамс выкупил доли немецкие. Мы продолжим выпуск, не останавливаясь ни на номер", — отметил издатель, уточнив, что это касается всех журналов.

Bauer Media Group является одной из ведущих медиа-компаний Европы. Представительства имеются в Великобритании, Испании, Чехии, США, Китае и многих других странах. В России Bauer Media Group издает такие журналы, как "Тайны звезд", "Ваш семейный доктор", "Женские истории", "Оракул", "На нашей кухне" и другие.