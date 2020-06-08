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«Главное сейчас — это смотреть в будущее и не отставать от новых технологий» — Synergy Executive Forum назвал ключевые направления… 

Партнерский материал 59 минут назад
«Главное сейчас — это смотреть в будущее и не отставать от новых технологий» — Synergy Executive Forum назвал ключевые направления…
Фото: СИНЕРГИЯ
6 июня состоялось ежегодное событие для собственников и владельцев бизнеса Synergy Executive Forum. В этом году форум проходил в онлайн-формате и собрал на своих виртуальных сценах порядка 20 директоров ведущих международных компаний. Событие нацелено на поддержку и развитие бизнеса в период кризиса пандемии, поиск адаптивных стратегий и новых драйверов развития.
Спикерами мероприятия стали: Тосио Хорикири, председатель правления компании Toyota Engineering Corporation; Джеймс Дуайер, генеральный директор бренда молочных продуктов Ehrmann по России и СНГ; Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют Банк»; Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ; Андрей Трубников, основатель бренда Natura Siberica и многие другие.
«Благодаря онлайн-формату в этом году нашими зрителями смогли стать даже жители отдалённых регионов, и это отвечает основной цели форума — максимальное предоставление клиентам актуальной и полезной информации о том, как бизнесу работать в 10 раз больше и эффективнее, — комментирует исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня. — Наши спикеры делятся готовыми кейсами, к разбору которых теперь можно вернуться даже по окончании мероприятия, поскольку выступления сохраняются в записи на платформе Synergy.Online».
Хедлайнер форума Тосио Хорикири сравнил кризис, вызванный пандемией COVID-19, с кризисом, который корпорация Toyota испытала в 50-х годах после окончания Второй мировой войны. Как отмечает Хорикири, та ситуация спровоцировала экспертов компании на создание комплекса мероприятий по сокращению затрат и стоимости продукции, который получил название TPS. В последующие годы за счёт постепенных улучшений, вызванных внедрением системы, шло перманентное развитие корпорации.
«В ответ на любую трудность компания Toyota разрабатывала решения, которые становились следующим шагом ее развития, — объясняет Хорикири. — То есть кризис может стать тем испытанием для бизнеса, которое выведет его на новый уровень».
Кроме того, спикер отметил важность работы на будущее и отказ от краткосрочного управления: «Toyota в данный момент осуществляет исследования тех технологий, которые начнут применяться только через 20–30 лет. Единственное, что сейчас не вызывает никаких сомнений, — это то, что мир будет меняться и дальше. Новые технологии и дальше будут наращивать свои мощности, и наша общая задача — не отставать от них».
А вот генеральный директор бренда молочных продуктов Ehrmann по России и СНГ Джеймс Дуайер признался, что самым худшем временем для компании стал 2013 год, а не коронакризис 2020:
«В 90-е годы мы достигли лидерства, а затем наблюдался спад. В 2013 году мы были в убытке и собрали новую команду. Благодаря стратегии «белых пятен» мы создали новый продукт — Epica, который изменил рынок. Мы пережили полную трансформацию бизнеса благодаря тому, что правильно выявили «белое пятно» и сделали нечто новое — то, чего нет у конкурентов».
Генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова, в свою очередь, предложила к рассмотрению франчайзинговую модель ведения бизнеса и выживания в кризис: «Наш успех в нескольких составляющих: оригинальный вкус, высокое качество блюд, отличный бизнес и наши франчайзи-партнёры. Сейчас это наш драйвер преодоления кризиса».
Отдельным блоком прошли выступления экспертов, посвящённые вопросам кадровой стратегии компаний. В частности, состоялась панельная сессия «Soft Skills руководителя во времена перемен», на которой заместитель генерального директора ООО УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов сообщил о том, что российские компании отходят от принципа иерархического руководства и новая тенденция — это доверие, делегирование и мотивация. Во многом этому способствовал перевод сотрудников на удалённый формат работы.
Synergy Executive Forum прошёл на платформе Synergy.Online — первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня в рамках Synergy Online Forum (цифрового аналога флагманского события «Синергии» Synergy Global Forum), а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.
Видео дня. Как правильно экономить
Комментарии
Компании , Руслан Ильясов , Джеймс Дуайер , Татьяна Ушкова , Абсолют Банк , Металлоинвест
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