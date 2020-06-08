Армения отказалась от российских денег

Армения передумала брать госкредит в России на модернизацию Армянской АЭС, пишет «Интерфакс».

Как заявил министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, правительство «завершит работы за счет средств госбюджета». При этом договор с генподрядчиком работ «Русатом сервис» сохранится.

Агентство напоминает, что в 2014 году Россия и Армения договорились о продлении сроков эксплуатации Армянской АЭС, введенной в эксплуатацию в 1980 году, до 2026 года. В 2015 году Москва и Ереван подписали соглашение о предоставлении госкредита в объеме 270 млн долларов и гранта на 30 млн долларов.