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Армения отказалась от кредита России на модернизацию Армянской АЭС 

BFM.RU 2 часа назад
Армения отказалась от российских денег
Фото: РИА Новости
Армения передумала брать госкредит в России на модернизацию Армянской АЭС, пишет «Интерфакс».
Как заявил министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, правительство «завершит работы за счет средств госбюджета». При этом договор с генподрядчиком работ «Русатом сервис» сохранится.
Агентство напоминает, что в 2014 году Россия и Армения договорились о продлении сроков эксплуатации Армянской АЭС, введенной в эксплуатацию в 1980 году, до 2026 года. В 2015 году Москва и Ереван подписали соглашение о предоставлении госкредита в объеме 270 млн долларов и гранта на 30 млн долларов.
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Компании , Интерфакс
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