Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.82
$
68.68
77.50
77.52
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.00
78.40
Индексы и котировки Brent
40.25
–1.76 Золото
1704.59
+0.15 РТС
1284.50
–0.33
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1257
+0.0360
25.05
1.0897
05.06
28.05
14.05

Остановку деятельности из-за самоизоляции не пережило 15-20% фитнес-рынка Москвы 

ТАСС 4 часа назад
Москва потеряла 15-20% фитнес-рынка
Фото: РИА Новости
Остановку деятельности в период самоизоляции не пережило 15-20% фитнес-рынка Москвы. Такую оценку ТАСС озвучила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.
"В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов (небольших студий и мультифункциональных комплексов), в которых было трудоустроено более 75 тыс. сотрудников. Остановку деятельности не пережило 15-20% рынка", — сказала она.
По мнению Киселевой, это связано с низкой маржинальностью отрасли, которая работает за счет оборотных средств. При этом продажи в отрасли упали уже в феврале, в марте полностью остановились. "Подушки безопасности нет", — подчеркнула она.
Глава ассоциации отметила, что сейчас все спорт-клубы Москвы активно готовятся к открытию.
"Подготовка началась с момента выпущенных рекомендаций Роспотребнадзора, которые готовились при активном участии Ассоциации операторов фитнес-индустрии. В настоящий момент мы с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации. Также ждем распоряжений департамента спорта правительства Москвы", — заключила она.
Согласно утвержденному мэром Москвы Сергеем Собяниным графику, фитнес-центры в столице возобновят работу 23 июня.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
ТАСС: последние новости
Договор "Газпрома" с оператором комплекса в Усть-Луге стал крупнейшим для компании в РФ Договор "Газпрома" с оператором комплекса в Усть-Луге стал крупнейшим для компании в РФ В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за "недостатков SSJ-100" В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за "недостатков SSJ-100" Министр транспорта Евгений Дитрих избран главой совета директоров ГТЛК Министр транспорта Евгений Дитрих избран главой совета директоров ГТЛК
Комментарии
Компании , Сергей Собянин , Ольга Киселева , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
В России предложили альтернативу SSJ-100
В России предложили альтернативу SSJ-100
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение