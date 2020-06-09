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Музыкальный сервис Spotify ведет переговоры для запуска в России к осени 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Spotify ведет переговоры по запуску в России
Фото: Reuters
Музыкальный стриминговый сервис Spotify ведет переговоры о партнерстве на российском рынке с МТС, чтобы запуститься в России к началу осени, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, МТС сможет продавать подписку на сервис в рамках своих тарифов. Другой источник в одном из музыкальных мейджоров утверждает, что Spotify также вел переговоры с другими операторами связи, компания вряд ли ограничится одним партнером в России. Пресс-служба сервиса и назначенный в феврале гендиректором ООО "Спотифай" Илья Алексеев не ответили на запросы издания.
В МТС заявили об отсутствии на данный момент договоренностей со Spotify, однако отметили, что "это сильный бренд, с которым потенциально интересно было бы формировать партнерство". Представитель оператора добавил, что присутствие в музыкальном сегменте стратегически важно для МТС. По его словам, общее число подписчиков музыкальных сервисов МТС, в том числе партнерских, составляет более 1 миллиона. Так, компания развивает собственный сервис "МТС Music" вместе с "Яндексом" и в рамках партнерского соглашения продвигает Apple Music.
Отмечается, что Spotify планировал выход на российский рынок как минимум с 2014 года, однако запуск откладывался каждый год по разным причинам. В очередной раз выход был отложен в августе 2019 года, тогда проблема могла быть в глобальном конфликте с компанией Warner Music, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источник. При этом СМИ сообщали, что уже в конце прошлого года Spotify арендовал рабочие места для сотрудников в московском коворкинге рядом с метро "Белорусская".
Spotify — сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер. Сервис доступен главным образом в странах Америки и в Европе.
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Комментарии
Компании , Другое , Илья Алексеев , Яндекс , МТС , Apple , Газета "Коммерсантъ"
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