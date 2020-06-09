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ФАС разрешила «Синаре» купить 50% «Вагонмаша» 

Прайм 46 минут назад
ФАС разрешила «Синаре» купить 50% «Вагонмаша»
Фото: РИА Новости
ФАС России разрешила "Синара — Транспортные Машины" (входит в группу "Синара" российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского) купить 50% "Вагонмаша" (г. Санкт-Петербург), сообщает служба.
Ведомство сообщает, что "Синара — Транспортные Машины" 13 марта текущего года подала ходатайство о приобретении этой доли.
"ФАС России рассмотрела ходатайство… и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится на сайте регулятора.
Согласно данным ЕГРЮЛ, 49% "Вагонмаша" принадлежит "Кировскому заводу", 51% — чешской Skoda Transportation.
"Вагонмаш" занимается разработкой и производством вагонов метро и городского электрического транспорта.
"Синара — Транспортные Машины" и Skoda Transportation в декабре 2019 года подписали соглашение о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия (СП) по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов. Партнеры планировали вложить в развитие производственных мощностей СП в 2020-2021 годах 1,5-2 миллиарда рублей.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Пумпянский , Кировский завод , ФАС
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