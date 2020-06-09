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В Кремле прокомментировали идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний 

Прайм и ещё 5 1 час назад
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин пока не реагировал на предложение ограничить вознаграждение топ-менеджерам государственных компаний. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, при этом в Кремле считают, что заработные платы российских топ-менеджеров не должны быть выше мировых.
Напомним, что накануне газета "Коммерсант" сообщила, что в правительстве разрабатывается идея установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 миллионов рублей в год на управленца. Исключения будут возможны только по индивидуальному решению президента страны.
"Нет, на эту идею (установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний — ред.) не реагировал", — ответил пресс-секретарь на вопрос о реакции Путина на предложение в правительстве.
Песков пояснил, что вопрос зарплат топ-менеджеров неоднократно поднимался в ходе различных мероприятий.
"Не первый год об этом говорится, и президент всегда поясняет достаточно логично свой подход. Речь идет о многих компаниях мирового уровня, где представители высшего менеджмента просто не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке, потому что во многих компаниях работают и иностранные специалисты, и это бывает оправдано", — добавил он.
"Но в любом случае рынок высшего менеджмента так устроен, что если цены ниже мирового уровня, то просто кадры перетекают в другие компании, особенно талантливые. Другое дело, что зарплаты не должны превышать мировой уровень, и поэтому Путин как раз и говорит о нахождении такого тонкого баланса", — подытожил Песков.
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Комментарии 2
Компании , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ"
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