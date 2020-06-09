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МТС запустил сервис виртуальных номеров 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
МТС запустил сервис виртуальных номеров
Фото: РИА Новости
Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил сервис виртуальных номеров, которые позволяют звонить и отправлять SMS-сообщения без SIM-карты, говорится в сообщении оператора.
Виртуальный номер — это телефонный номер в привычном формате, который можно использовать для входящих и исходящих звонков, а также для приёма и отправки SMS. Для работы виртуального номера не нужна новая SIM-карта, вместо нее требуется любая активная SIM-карта оператора.
Пользователи могут подключить до пяти виртуальных номеров для разных целей, например, для регистрации на сайтах знакомств, размещения объявлений о купле-продаже на специализированных интернет-ресурсах, защиты от спама при заполнении анкеты на получение скидочной карты или чтобы привязать к номеру банковскую карту для получения сервисных SMS, указывает компания.
Виртуальный номер в любой момент можно сделать обычным, обратившись за SIM-картой в салон оператора или заказав её доставку на дом, уточняет оператор.
На первом этапе подключить виртуальный номер могут клиенты МТС из Москвы и Московской области, в течение недели после запуска сервиса обновление станет доступно всем пользователям в AppStore и Play Market, а в дальнейшем услуга будет масштабирована на другие российские регионы, обещает МТС.
Подключить виртуальный номер можно без посещения офиса с помощью приложения "МТС Коннект".
"Достаточно выбрать нужную опцию при авторизации, определиться с номером из списка, подтвердить ознакомление с условиями договора, тарификации, стоимостью услуг, подписать документ и оплатить услугу", — уточняется в сообщении.
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