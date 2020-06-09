Путин поздравил Грефа с мировым успехом Сбербанка

Греф в ходе рабочей встречи с президентом заявил, что Сбербанк в этом году был признан "лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости".

"Мы вошли в десятку всех компаний мира по созданию акционерной стоимости", — сказал банкир.

"Герман Оскарович, я поздравляю вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших "дочках" зарубежных", — сказал президент.

Глава государства в ходе встречи с Грефом заявил, что сейчас, в непростой ситуации, перед финансовой отраслью много задач, но крупнейший российский банк с этим справляется.

"Знаю, что хотели рассказать о текущей работе, знаю также, и мы с вами об этом говорили, что перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь", — сказал Путин.

В свою очередь Греф заявил, что российская экономика справится с восстановлением после пандемии коронавируса лучше европейской или американской.