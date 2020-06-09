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Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком 

Прайм и ещё 2 3 часа назад
Путин поздравил Грефа с мировым успехом Сбербанка
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием кредитной организации лучшим мировым банком. По словам президента, это объективная оценка.
Греф в ходе рабочей встречи с президентом заявил, что Сбербанк в этом году был признан "лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости".
"Мы вошли в десятку всех компаний мира по созданию акционерной стоимости", — сказал банкир.
"Герман Оскарович, я поздравляю вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших "дочках" зарубежных", — сказал президент.
Глава государства в ходе встречи с Грефом заявил, что сейчас, в непростой ситуации, перед финансовой отраслью много задач, но крупнейший российский банк с этим справляется.
"Знаю, что хотели рассказать о текущей работе, знаю также, и мы с вами об этом говорили, что перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь", — сказал Путин.
В свою очередь Греф заявил, что российская экономика справится с восстановлением после пандемии коронавируса лучше европейской или американской.
"Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится (с восстановлением после коронавируса — ред.) лучше, чем европейская, чем американская", — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в формате видеоконференции.
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Комментарии 2
Компании , Личный счет , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России
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