Forbes составил список лучших банков России 

Все новости на карте

Американский журнал Forbes составил список лучших российских банков.

ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Стоит отметить, что из рейтинга выпали четыре крупнейших госбанка — Сбербанк

В рейтинге учитывался уровень удовлетворенности клиентов по пяти показателям: доверие, условие работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.