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Forbes составил список лучших банков России 

Реальное время и ещё 1 1 час назад
Forbes составил список лучших банков России
Фото: РИА Новости
Американский журнал Forbes составил список лучших российских банков.
Так, первое место досталось Райффайзенбанку, второе — Московскому кредитному банку, замкнул тройку лидеров Альфа-банк.
Также в рейтинг вошли Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта банк", "Открытие", Ситибанк, "Кредит Европа банк", "Хоум Кредит" банк, "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".
Стоит отметить, что из рейтинга выпали четыре крупнейших госбанка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.
В рейтинге учитывался уровень удовлетворенности клиентов по пяти показателям: доверие, условие работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.
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Компании , Газпромбанк , ХКФ Банк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Ситибанк , Тинькофф банк , Кредит Европа Банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Альфа-банк , Forbes
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