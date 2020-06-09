Forbes составил список лучших банков России 

Американский журнал Forbes составил список лучших российских банков.
Так, первое место досталось Райффайзенбанку, второе — Московскому кредитному банку, замкнул тройку лидеров Альфа-банк.
Также в рейтинг вошли Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта банк", "Открытие", Ситибанк, "Кредит Европа банк", "Хоум Кредит" банк, "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".
Стоит отметить, что из рейтинга выпали четыре крупнейших госбанка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.
В рейтинге учитывался уровень удовлетворенности клиентов по пяти показателям: доверие, условие работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.