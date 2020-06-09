Проблемы с доставкой посылок в Россию объяснили 

В частности, в ведомстве считают, что перевозчики не всегда корректно и вовремя подают декларации. Например, на Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные. Также в ФТС указывают, что на иностранные товары сейчас приходится только четыре процента от общего трафика.

«У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает», — заверяют в службе.

Ранее во вторник, 9 июня, стало известно о том, что логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа. Чаще прочих задерживаются посылки с сайтов ASOS, MyProtein и Look Fantastic. Логисты указывали, что это связано с изменениями в оформлении товаров.