Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.60
$
68.68
77.70
77.52
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.00
78.40
Индексы и котировки Brent
40.82
+0.62 Золото
1716.29
+0.06 РТС
1284.31
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1347
+0.0450
25.05
1.0897
05.06
28.05
14.05

Проблемы с доставкой посылок в Россию объяснили 

Lenta.ru 2 часа назад
Проблемы с доставкой посылок в Россию объяснили
Фото: РИА Новости
Федеральная таможенная служба (ФТС) ответила на претензии логистических компаний, которые сообщили о задержках зарубежных посылок россиян на таможне. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
В частности, в ведомстве считают, что перевозчики не всегда корректно и вовремя подают декларации. Например, на Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные. Также в ФТС указывают, что на иностранные товары сейчас приходится только четыре процента от общего трафика.
«У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает», — заверяют в службе.
Ранее во вторник, 9 июня, стало известно о том, что логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа. Чаще прочих задерживаются посылки с сайтов ASOS, MyProtein и Look Fantastic. Логисты указывали, что это связано с изменениями в оформлении товаров.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Последние новости
Михаила Ефремова задержали Михаила Ефремова задержали На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков» На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков» Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах
Комментарии
Компании , Григорий Березкин , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение