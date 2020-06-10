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Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Банки получили рекордно низкую прибыль
Фото: РИА Новости
Российские банки в мае 2020 года получили рекордно низкую чистую прибыль в 0,5 миллиарда рублей, в результате за пять месяцев текущего года банки заработали 561 миллиард рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 миллиард рублей. Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли: в мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", — сказала она, выступая в Госдуме.
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Компании , Экономика , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России
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