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Чистый убыток Inditex в I квартале 2020-2021 финансового года составил 409 млн евро 

Прайм и ещё 1 34 минуты назад
Чистый убыток Inditex составил 409 млн евро
Фото: Reuters
Чистый убыток испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (закончился 30 апреля) составил 409 миллионов евро против прибыли в 734 миллиона евро годом ранее, говорится в сообщении компании.
Объем продаж компании за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года сократился на 44% и составил 3,303 миллиарда евро. Убыток в пересчете на акцию составил 0,13 евро против прибыли в 0,24 евро годом ранее. Показатель EBITDA составил 484 миллиона евро, что почти в 3,5 раза ниже аналогичного показателя предыдущего фингода.
Компания также добавляет, что онлайн-продажи за квартал выросли на 50% к прошлому году, при этом в апреле они взлетели на 95%. Inditex также отмечает, что по итогам квартала общее количество магазинов компании составило 7,412 тысячи, новые магазины появились на девяти рынках.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
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