Чистый убыток Inditex составил 409 млн евро

Чистый убыток испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (закончился 30 апреля) составил 409 миллионов евро против прибыли в 734 миллиона евро годом ранее, говорится в сообщении компании.

Объем продаж компании за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года сократился на 44% и составил 3,303 миллиарда евро. Убыток в пересчете на акцию составил 0,13 евро против прибыли в 0,24 евро годом ранее. Показатель EBITDA составил 484 миллиона евро, что почти в 3,5 раза ниже аналогичного показателя предыдущего фингода.

Компания также добавляет, что онлайн-продажи за квартал выросли на 50% к прошлому году, при этом в апреле они взлетели на 95%. Inditex также отмечает, что по итогам квартала общее количество магазинов компании составило 7,412 тысячи, новые магазины появились на девяти рынках.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.