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Оборот от продаж Ozon в I квартале показал самую высокую динамику за 15 лет 

Прайм 1 час назад
Продажи Ozon рекордно выросли
Фото: РИА Новости
Оборот от продаж российской интернет-площадки Ozon в первом квартале текущего года вырос в 2,2 раза, до 31,6 миллиарда рублей с НДС, это самая высокая динамика за 15 лет, говорится в сообщении компании.
"Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов в первом квартале 2020 года вырос на 115%, до 31,6 миллиарда рублей с НДС. За три месяца компания доставила покупателям 13,4 миллиона заказов общей наполняемостью 51,5 миллионов товаров. В апреле показатель GMV с учетом НДС составил 14,9 миллиарда рублей — это почти на 200% больше, чем годом ранее", — указывает компания.
При этом в марте и апреле число новых клиентов на Ozon удвоилось по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, а одной из самых активно растущих категорий стали e-grocery и FMCG-товары: развитию привычки покупать их онлайн поспособствовала самоизоляция, считают в Ozon. В первом квартале оборот от продаж этой категории вырос на 170%, до 6,1 миллиарда рублей, а число заказов — на 200%, до 5,5 миллионов.
"Конечно, многие люди с удовольствием вернутся в офлайн по мере возможности, но, очевидно, у миллионов россиян сформировалась новая привычка — покупать онлайн разные категории товаров и делать это чаще", — прокомментировал результаты гендиректор Ozon Александр Шульгин.
Он также сохранил прогноз роста оборота от продаж площадки более чем на 100% в текущем году.
"Важнейшим драйвером роста в 2020 году помимо ассортимента и доступности разных каналов доставки будет качество сервиса: оно стало очень показательным в период самоизоляции, и многие клиенты будут в дальнейшем делать выбор в пользу онлайн-покупок и конкретных площадок именно на основе этого фактора", — добавил Шульгин.
Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.
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Компании , Александр Шульгин , АФК Система
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