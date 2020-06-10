Продажи Ozon рекордно выросли

Оборот от продаж российской интернет-площадки Ozon в первом квартале текущего года вырос в 2,2 раза, до 31,6 миллиарда рублей с НДС, это самая высокая динамика за 15 лет, говорится в сообщении компании.

"Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов в первом квартале 2020 года вырос на 115%, до 31,6 миллиарда рублей с НДС. За три месяца компания доставила покупателям 13,4 миллиона заказов общей наполняемостью 51,5 миллионов товаров. В апреле показатель GMV с учетом НДС составил 14,9 миллиарда рублей — это почти на 200% больше, чем годом ранее", — указывает компания.

При этом в марте и апреле число новых клиентов на Ozon удвоилось по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, а одной из самых активно растущих категорий стали e-grocery и FMCG-товары: развитию привычки покупать их онлайн поспособствовала самоизоляция, считают в Ozon. В первом квартале оборот от продаж этой категории вырос на 170%, до 6,1 миллиарда рублей, а число заказов — на 200%, до 5,5 миллионов.

"Конечно, многие люди с удовольствием вернутся в офлайн по мере возможности, но, очевидно, у миллионов россиян сформировалась новая привычка — покупать онлайн разные категории товаров и делать это чаще", — прокомментировал результаты гендиректор Ozon Александр Шульгин.

Он также сохранил прогноз роста оборота от продаж площадки более чем на 100% в текущем году.

"Важнейшим драйвером роста в 2020 году помимо ассортимента и доступности разных каналов доставки будет качество сервиса: оно стало очень показательным в период самоизоляции, и многие клиенты будут в дальнейшем делать выбор в пользу онлайн-покупок и конкретных площадок именно на основе этого фактора", — добавил Шульгин.