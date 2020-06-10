Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.75
$
69.00
78.00
78.30
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
40.98
+0.07 Золото
1722.56
+0.36 РТС
1277.58
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
10.06
1.1348
+0.0366
26.05
1.0982
07.06
29.05
15.05

Цена акций Tesla впервые превысила отметку в $1000 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Акции Tesla рекордно подорожали
Фото: Tesla
Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla впервые в истории поднялась выше психологической отметки в 1 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск акции Tesla дорожали на 6,31%, до 999,62 доллара за акцию, при этом ранее показатель достиг 1006,78 доллара.
Подорожание акций происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входят акции фирмы, индекс во вторник впервые преодолел отметку в 10 000 пунктов.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
Видео дня. Греф рассказал Путину о состоянии российской экономики
Прайм: последние новости
Apple проиграла суд с российским изобретателем Apple проиграла суд с российским изобретателем Песков напомнил позицию Путина: зарплаты топов госкомпаний должны быть на уровне мировых Песков напомнил позицию Путина: зарплаты топов госкомпаний должны быть на уровне мировых Оборот от продаж Ozon в I квартале показал самую высокую динамику за 15 лет Оборот от продаж Ozon в I квартале показал самую высокую динамику за 15 лет
Компании , Рынки , Tesla Motors
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение