Акции Tesla рекордно подорожали

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Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla впервые в истории поднялась выше психологической отметки в 1 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск акции Tesla дорожали на 6,31%, до 999,62 доллара за акцию, при этом ранее показатель достиг 1006,78 доллара.

Подорожание акций происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входят акции фирмы, индекс во вторник впервые преодолел отметку в 10 000 пунктов.