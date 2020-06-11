Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.13
$
69.37
78.48
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.53
77.21
Индексы и котировки Brent
40.36
+0.52 Золото
1729.86
–0.00 РТС
1251.88
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1369
+0.0361
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС 

ТАСС и ещё 22 2 часа назад
Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС
Фото: ТАСС
Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли картографического сервиса 2ГИС. Так, банк приобретет 72% сервиса, говорится в сообщении кредитной организации.
В рамках сделки Сбербанк получит 72% 2ГИС, еще 3% отойдет "О2О Холдингу" — совместному предприятию банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. Основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС.
Оценка 100% долей сервиса составила 14,3 млрд рублей.
В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения согласия Федеральной антимонопольной службы и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года.
"Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес. Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и т. д.), заказывать и оплачивать его", — отмечается в сообщении.
2ГИС — картографический сервис, созданный в 2004 году, с месячной аудиторией порядка 50 млн пользователей в России, СНГ и дальнем зарубежье.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
ТАСС: последние новости
Песков: Путин никак не реагировал на новую идею лимита зарплат топ-менеджеров госкомпаний Песков: Путин никак не реагировал на новую идею лимита зарплат топ-менеджеров госкомпаний Суд отказался аннулировать патент российского изобретателя по иску Apple Суд отказался аннулировать патент российского изобретателя по иску Apple В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за "недостатков SSJ-100" В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за "недостатков SSJ-100"
Комментарии
Компании , Недвижимость , Сбербанк России , ФАС , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение