С рынка могут уйти 20% микрокредитных компаний 

Каждая пятая микрокредитная компания (МКК) не готова выполнить новые требования к размеру собственных средств, вступающие в силу с 1 июля, пишет «Коммерсант». По оценке СРО МФО «МиР», около 20% МКК на 1 июля не смогут соответствовать новому требованию по капиталу в 1 млн рублей. Год назад ожидалось, что рынок может покинуть около 65% компаний. По словам председателя совета СРО Эльмана Мехтиева, на текущий момент порядка трети из тех игроков, о которых говорилось, все еще не готовы исполнить новое требование.

Ранее СРО МФО «Единство» направляла письмо регулятору с просьбой «в условиях экономического влияния пандемии и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках» поддержать микрофинансовый сектор и рассмотреть возможность сдвинуть срок вступления в силу положения по требованию к капиталу на один год. В ЦБ сообщили, что данное требование «может быть изменено только субъектом законодательной инициативы, Банк России таковым не является».

По данным отчетности за I квартал 2020 года, у 816 из 1693 МКК собственные средства составляли менее 1 млн рублей, а на сформированный ими портфель займов приходилось менее 3% от общего портфеля займов всего рынка микрофинансовых организаций (МФО). По словам Мехтиева, есть круг игроков, которые заявляли весной, что достигли определенных договоренностей и будут готовы к исполнению требований в июне, но пандемия внесла значительные корректировки и в эти планы.

Эксперты считают, что заемщики МФО не останутся без предложения. Однако в связи с ростом регуляторной нагрузки требования к заемщикам будут пропорционально расти, что еще больше создает предпосылок для усиления теневого рынка микрозаймов со всеми вытекающими последствиями. Часть игроков может проработать на рынке еще некоторое время, не увеличивая капитал, пока нарушение не будет вскрыто со стороны регулятора, отмечают эксперты.