Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.13
$
69.37
78.48
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.53
77.21
Индексы и котировки Brent
40.36
+0.52 Золото
1729.86
–0.00 РТС
1251.88
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1369
+0.0361
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

С рынка могут уйти 20% микрокредитных компаний 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
С рынка могут уйти 20% микрокредитных компаний
Фото: ТАСС
Каждая пятая микрокредитная компания (МКК) не готова выполнить новые требования к размеру собственных средств, вступающие в силу с 1 июля, пишет «Коммерсант». По оценке СРО МФО «МиР», около 20% МКК на 1 июля не смогут соответствовать новому требованию по капиталу в 1 млн рублей. Год назад ожидалось, что рынок может покинуть около 65% компаний. По словам председателя совета СРО Эльмана Мехтиева, на текущий момент порядка трети из тех игроков, о которых говорилось, все еще не готовы исполнить новое требование.
Ранее СРО МФО «Единство» направляла письмо регулятору с просьбой «в условиях экономического влияния пандемии и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках» поддержать микрофинансовый сектор и рассмотреть возможность сдвинуть срок вступления в силу положения по требованию к капиталу на один год. В ЦБ сообщили, что данное требование «может быть изменено только субъектом законодательной инициативы, Банк России таковым не является».
По данным отчетности за I квартал 2020 года, у 816 из 1693 МКК собственные средства составляли менее 1 млн рублей, а на сформированный ими портфель займов приходилось менее 3% от общего портфеля займов всего рынка микрофинансовых организаций (МФО). По словам Мехтиева, есть круг игроков, которые заявляли весной, что достигли определенных договоренностей и будут готовы к исполнению требований в июне, но пандемия внесла значительные корректировки и в эти планы.
Эксперты считают, что заемщики МФО не останутся без предложения. Однако в связи с ростом регуляторной нагрузки требования к заемщикам будут пропорционально расти, что еще больше создает предпосылок для усиления теневого рынка микрозаймов со всеми вытекающими последствиями. Часть игроков может проработать на рынке еще некоторое время, не увеличивая капитал, пока нарушение не будет вскрыто со стороны регулятора, отмечают эксперты.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
Банки.ру: последние новости
Сбербанк покупает контрольную долю картографического сервиса «2ГИС» Сбербанк покупает контрольную долю картографического сервиса «2ГИС» ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей СМИ: вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства СМИ: вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства
Комментарии 1
Компании , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение