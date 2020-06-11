Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией

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Стоимость акций крупного американского производителя электрокаров Tesla за год выросла в несколько раз. В результате компания Илона Маска обошла по капитализации японского автопроизводителя Toyota.

Tesla обошла японского автомобильного гиганта и стала самой дорогой компанией на мировом авторынке.

Акции Tesla выросли в пять раз.

Рыночная капитализация американского бренда составила $185,3 млрд У Toyota — $178,7 млрд

На третьем месте — автопроизводитель Volkswagen, его капитализация составляет $85,5 млрд

Ранее прогнозировалось, что к концу десятилетия американская компания Tesla может занять до 15% рынка электромобилей в мире. Сейчас "зеленые" авто Tesla отлично продаются на рынке США, но недавно продажи этих электрокаров подскочили и на китайском рынке.