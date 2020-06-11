Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией

Стоимость акций крупного американского производителя электрокаров Tesla за год выросла в несколько раз. В результате компания Илона Маска обошла по капитализации японского автопроизводителя Toyota.
Tesla обошла японского автомобильного гиганта и стала самой дорогой компанией на мировом авторынке.
Акции Tesla выросли в пять раз.
Рыночная капитализация американского бренда составила $185,3 млрд У Toyota — $178,7 млрд
На третьем месте — автопроизводитель Volkswagen, его капитализация составляет $85,5 млрд
Ранее прогнозировалось, что к концу десятилетия американская компания Tesla может занять до 15% рынка электромобилей в мире. Сейчас "зеленые" авто Tesla отлично продаются на рынке США, но недавно продажи этих электрокаров подскочили и на китайском рынке.