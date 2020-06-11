Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.13
$
69.37
78.48
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.53
77.21
Индексы и котировки Brent
40.36
+0.52 Золото
1729.86
–0.00 РТС
1251.88
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1369
+0.0361
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

Tesla назвали самой дорогой автомобильной компанией в мире 

Прайм 1 час назад
Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией
Фото: Reuters
Стоимость акций крупного американского производителя электрокаров Tesla за год выросла в несколько раз. В результате компания Илона Маска обошла по капитализации японского автопроизводителя Toyota.
Tesla обошла японского автомобильного гиганта и стала самой дорогой компанией на мировом авторынке.
Акции Tesla выросли в пять раз.
Рыночная капитализация американского бренда составила $185,3 млрд У Toyota — $178,7 млрд
На третьем месте — автопроизводитель Volkswagen, его капитализация составляет $85,5 млрд
Ранее прогнозировалось, что к концу десятилетия американская компания Tesla может занять до 15% рынка электромобилей в мире. Сейчас "зеленые" авто Tesla отлично продаются на рынке США, но недавно продажи этих электрокаров подскочили и на китайском рынке.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
Прайм: последние новости
Песков напомнил позицию Путина: зарплаты топов госкомпаний должны быть на уровне мировых Песков напомнил позицию Путина: зарплаты топов госкомпаний должны быть на уровне мировых Сбербанк станет контролирующим акционером картографического сервиса 2ГИС Сбербанк станет контролирующим акционером картографического сервиса 2ГИС Apple проиграла суд с российским изобретателем Apple проиграла суд с российским изобретателем
Компании , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение