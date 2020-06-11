Потанин хочет лишить акционеров «Норникеля» бонусов 

29 мая, как сообщал «Рамблер», на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.

Сегодня осведомленный собеседник рассказал «Интерфаксу», что Потанин предложил «Русалу» и Crispian, компаниям-партнерам «Норникеля» по акционерному соглашению, отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020 года, а размер дивидендов по итогам года ограничить минимальным уровнем — миллиардом долларов.

Он объяснил свое предложение тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий аварии в Норильске и восстановление ущерба репутации компании.