Потанин хочет лишить акционеров «Норникеля» бонусов 

Акционерам компании «Норникель» «Русал» и Crispian следует отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году из-за аварии в Норильске. С таким предложением, как сообщает «Интерфакс», выступил глава «Норникеля» Владимир Потанин.
29 мая, как сообщал «Рамблер», на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.
Сегодня осведомленный собеседник рассказал «Интерфаксу», что Потанин предложил «Русалу» и Crispian, компаниям-партнерам «Норникеля» по акционерному соглашению, отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020 года, а размер дивидендов по итогам года ограничить минимальным уровнем — миллиардом долларов.
Он объяснил свое предложение тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий аварии в Норильске и восстановление ущерба репутации компании.
«Авария, безусловно, отразится на "Норникеле", в том числе на его способности выплачивать дивиденды», — сообщил «Интерфаксу» сам Потанин.