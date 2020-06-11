"Яндекс" рассматривает возможность выкупа доли компании Uber Technologies в "Яндекс. Такси" вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) этого своего подразделения, сообщают источники агентства Блумберг, знакомые с ситуацией.

По словам двух источников агентства, "Яндекс" хочет выкупить всю долю Uber, которая составляет 38%. Ранее Uber оценивал свою долю в совместном предприятии в 1,24 миллиарда долларов. При этом отмечается, что обсуждения находятся на раннем этапе и могут и не привести к выкупу, а "Яндекс" еще может вернуться к планам IPO бизнеса такси в будущем.