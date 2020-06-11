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«Яндекс» изучает возможность выкупа доли Uber в «Яндекс. Такси» вместо его IPO 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
«Яндекс» хочет выкупить всю долю Uber
Фото: РИА Новости
"Яндекс" рассматривает возможность выкупа доли компании Uber Technologies в "Яндекс. Такси" вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) этого своего подразделения, сообщают источники агентства Блумберг, знакомые с ситуацией.
По словам двух источников агентства, "Яндекс" хочет выкупить всю долю Uber, которая составляет 38%. Ранее Uber оценивал свою долю в совместном предприятии в 1,24 миллиарда долларов. При этом отмечается, что обсуждения находятся на раннем этапе и могут и не привести к выкупу, а "Яндекс" еще может вернуться к планам IPO бизнеса такси в будущем.
В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Яндекс. Такси" ведет переговоры о назначении Morgan Stanley и Goldman Sachs организаторами IPO. По данным агентства, MLU BV (объединенная компания "Яндекс. Такси" и Uber) готовится к двойному листингу в России и США и обсуждается широкий диапазон потенциальной оценки — от 5 до 8 миллиардов долларов — в зависимости от итогового состава бизнеса, который будет выведен на биржу, и спроса инвесторов.
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Комментарии
Компании , Яндекс , Морган Стэнли Банк , Bloomberg
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