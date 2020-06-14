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Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 3 часа назад
Минск сообщил о признаниях делу «дочки» Газпрома
Фото: Reuters
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома — «Белгазпромбанка» — дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Она заявила, что дела были возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него», — сообщила Эйсмонт.
Она попросила задавать вопросы о подробностях дел Комитету госконтроля.
«Газпромбанк» и Газпром, являющиеся акционерами «Белгазпромбанка» с долей в 49,818% каждый, ранее заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.
11 июня в головном здании «Белгазпромбанка» прошли обыски. Его возглавлял в течение 20 лет кандидат в президенты республики Виктор Бабарико. Было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Бабарико заявил, что действия властей республики «носят заказной политический характер».
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Комментарии 4
Компании , Другое , Наталья Эйсмонт , Григорий Березкин , Газпромбанк , Газпром
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