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«Победа» начала распродажу билетов на июль 

Прайм и ещё 2 1 час назад
«Победа» начала распродажу билетов на июль
Фото: РИА Новости
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" начала распродажу билетов на июль, говорится в рассылке компании для пассажиров.
"Победа" начинает большую распродажу билетов на июль", — говорится в сообщении.
Как уточняется, билеты будут стоить от 999 рублей.
Источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что стоимость билетов в июле будет в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.
"Победа" 31 мая возобновила полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19. В летнем расписании лоукостер планирует летать по 83 направлениям.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 511 423 человек, всего скончались от болезни 6 715 человека, выздоровели 269,3 тысячи.
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Компании , Другое , Авиакомпания "Победа" , ВОЗ , РИА Новости
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