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Низкобюджетная авиакомпания "Победа" начала распродажу билетов на июль, говорится в рассылке компании для пассажиров.

"Победа" начинает большую распродажу билетов на июль", — говорится в сообщении.

Как уточняется, билеты будут стоить от 999 рублей.

Источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что стоимость билетов в июле будет в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.

"Победа" 31 мая возобновила полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19. В летнем расписании лоукостер планирует летать по 83 направлениям.