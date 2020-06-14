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СМИ: в Могилеве задержали главу филиала Белгазпромбанка 

ТАСС и ещё 23 9 часов назад
Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка обвинили в хищении
Фото: ТАСС
Уголовное дело возбуждено против главы могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщили в субботу телеканал "Беларусь 1".
По его информации, Кармызов обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Как отмечает телеканал, речь идет о манипуляции с выдачей банковских кредитов, то есть фактически о продаже кредитов.
11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в головном офисе Белгазпромбанка в Минске. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.
Председатель КГК 12 июня заявил, по делу Белгазпромбанка задержаны его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур (всего 15 человек), а также, что комитет располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности в рамках этого дела.
Бабарико в настоящее время участвует в избирательной кампании и претендует на пост президента. Он заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер, и он был готов "к провокационным действиям".
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежат по 49,818% его акций. 12 июня "Газпром" и Газпромбанк заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. Как отмечали компании, "11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Указанные действия, по словам акционеров, совершены с грубым нарушением законодательства Белоруссии и договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков.
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Компании , Газпромбанк , Газпром , ЕАЭС
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