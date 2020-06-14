Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка обвинили в хищении

Уголовное дело возбуждено против главы могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщили в субботу телеканал "Беларусь 1".

По его информации, Кармызов обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Как отмечает телеканал, речь идет о манипуляции с выдачей банковских кредитов, то есть фактически о продаже кредитов.

11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в головном офисе Белгазпромбанка в Минске. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Председатель КГК 12 июня заявил, по делу Белгазпромбанка задержаны его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур (всего 15 человек), а также, что комитет располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности в рамках этого дела.

Бабарико в настоящее время участвует в избирательной кампании и претендует на пост президента. Он заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер, и он был готов "к провокационным действиям".