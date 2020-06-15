Малоизвестная компания резко подорожала по ошибке

Стоимость малоизвестной на мировом рынке китайской фирмы Fangdd, которая специализируется на недвижимости, резко выросла на торгах из-за того, что трейдеры перепутали ее бумаги с аббревиатурой FAANG (обозначает пятерку крупнейших IT-компаний планеты), пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе такая путаница довела капитализацию китайской фирмы до $4 миллиардов.

Бумаги подскочили в цене в 13 раз.

При этом, никаких новостей, которые бы как-то объясняли такой всплеск интереса к компании, в тот день не было. На открытии торгов акции Fangdd оценивали в $10, а в течение дня стоимость поднималась до $129,04 за бумагу. Торги закрылись на отметке $47 за акцию.

Через сутки акции этой фирмы обвалились в цене.