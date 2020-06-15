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Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз 

Прайм и ещё 1 6 часов назад
Малоизвестная компания резко подорожала по ошибке
Фото: globallookpress.com
Стоимость малоизвестной на мировом рынке китайской фирмы Fangdd, которая специализируется на недвижимости, резко выросла на торгах из-за того, что трейдеры перепутали ее бумаги с аббревиатурой FAANG (обозначает пятерку крупнейших IT-компаний планеты), пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, на прошлой неделе такая путаница довела капитализацию китайской фирмы до $4 миллиардов.
Бумаги подскочили в цене в 13 раз.
При этом, никаких новостей, которые бы как-то объясняли такой всплеск интереса к компании, в тот день не было. На открытии торгов акции Fangdd оценивали в $10, а в течение дня стоимость поднималась до $129,04 за бумагу. Торги закрылись на отметке $47 за акцию.
Через сутки акции этой фирмы обвалились в цене.
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Компании , Bloomberg
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