Глава «Газпром нефти» оценил продление сделки ОПЕК+

Александр Дюков. Баланс спроса и предложения на рынке нефти ещё не достигнут, продление сделки ОПЕК+ на месяц является логичным, заявил глава "Газпром нефти"

"Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, конечно, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", — сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что сокращение инвестпрограммы компании в 2020 году составит порядка 20%. При этом "Газпром нефть" продолжает реализацию всех крупных проектов.

"С другой стороны, мы не отказываемся от тех стратегических ставок, которые были сделаны в своё время в компании", — отметил Дюков.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня соглашение было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.