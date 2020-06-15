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Исследование: выручка малого и среднего бизнеса начала восстанавливаться после пандемии 

ТАСС и ещё 7 6 часов назад
Выручка малого и среднего бизнеса начала расти
Фото: РИА Новости
Выручка малых и средних предприятий (МСП) в конце мая начала постепенно отыгрывать падение, вызванное распространением коронавируса и введением ограничительных мер. Это следует из исследования банка "Точка" о состоянии малого и среднего предпринимательства в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Несмотря на сохранение ограничений в регионах России, общая выручка малого и среднего бизнеса постепенно возвращается к уровню марта, даже в наиболее пострадавших отраслях", — говорится в исследовании.
Согласно приведенным цифрам, в наиболее пострадавших отраслях в начале апреля падение составило 38%, если сравнивать с уровнем до начала пандемии. Однако уже в конце мая падение составило 14%, отыграв почти четверть (24%).
В отраслях, не вошедших в перечень наиболее пострадавших, падение в конце марта составило 23%, если сравнивать с уровнем до начала пандемии. В конце мая аналитики зафиксировали рост выручки малого и среднего бизнеса на 7%.
При этом аналитики отмечают снижение выплат за аренду — бизнес из наиболее пострадавших отраслей в апреле тратил на эти цели на 69% меньше, а остальные — на 46%. В мае 2020 арендные платежи для пострадавших отраслей выросли на 2%, а для остальных — на 12%.
Начиная с середины апреля, авторы исследования отмечают рост покупательской активности. К концу мая она стала возвращаться к уровню, имевшемуся до пандемии. В конце марта падение составило 37%, а конце мая зафиксирован рост на 7% к докризисному уровню.
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