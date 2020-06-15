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Аналитики рассказали, в каких сферах сильнее всего упали зарплаты в России 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Подсчитано падение зарплат в разных отраслях
Фото: РИА Новости
Наибольшее сокращение зарплат в апреле-мае 2020 года произошло в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, образования, а также предоставления услуг. Это следует из исследования банка "Точка" о состоянии малого и среднего бизнеса в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Сильнее всего снизились выплаты за апрель-май к марту в следующих областях: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 63%; образование — на 40%; предоставление прочих видов услуг — на 45%", — говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что в апреле выплаты зарплат снизились, а в мае сократились еще сильнее и сразу во всех отраслях, в том числе строительной. При этом падение мая к марту поставило 18,9%. В области здравоохранения (стоматологии и частные клиники) снижается третий месяц подряд.

Меры поддержки

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии — по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.
С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших отраслях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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