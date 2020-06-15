Saudi Aramco приобретет 70% SABIC

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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco приобретёт 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) за 259 млрд саудовских риялов ($69,1 млрд), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Saudi Aramco.

Всего компания приобретёт 2,1 млрд акций SABIC. Цена покупки одной акции составит $32,8.

Сделка должна быть закрыта до конца июня текущего года.