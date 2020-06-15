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Saudi Aramco приобретёт 70% нефтехимической компании SABIC 

Rambler News Service и ещё 1 4 часа назад
Saudi Aramco приобретет 70% SABIC
Фото: Reuters
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco приобретёт 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) за 259 млрд саудовских риялов ($69,1 млрд), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Saudi Aramco.
Всего компания приобретёт 2,1 млрд акций SABIC. Цена покупки одной акции составит $32,8.
Сделка должна быть закрыта до конца июня текущего года.
«Завершение сделки ожидается до конца второго квартала. Все необходимые предварительные нормативные разрешения были получены», — отметил представитель Saudi Aramco.
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