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Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора 

РИА Новости и ещё 33 2 часа назад
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Фото: РИА Новости
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей", рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.
"Все пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в "Ведомостях" с основания издания, остальные — около 15 лет", — говорится на сайте.
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа"перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
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Комментарии 2
Компании , Дмитрий Симаков , Александр Губский , Андрей Шмаров , Филипп Стеркин , Иван Еремин , Владимир Воронов , Борис Сафронов , Кирилл Харатьян , Демьян Кудрявцев , Ведомости , РИА Новости
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