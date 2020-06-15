Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора 

Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова , соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей", рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.

"Все пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в "Ведомостях" с основания издания, остальные — около 15 лет", — говорится на сайте.

Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.