Утвержден новый главный редактор «Ведомостей»

Совет директоров учредителя «Ведомостей» — компании «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) —назначил Андрея Шмарова главным редактором деловой газеты, сообщил владелец издания Иван Еремин в открытом письме на сайте «Ведомостей». До последнего времени Шмаров занимал должность исполняющего обязанности руководителя редакции.

«Совет директоров одобрил кандидатуру Андрея Шмарова на должность главного редактора газеты «Ведомости» и электронного периодического издания «Ведомости». Контракт с ним будет заключен на один год», — отметил Еремин.

Он добавил, что на рассмотрение совета было подано две кандидатуры, Шмарова и Анфисы Ворониной , которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов «Ведомости&» и которую выдвинули на пост главного редактора «Ведомостей» журналисты газеты.

«Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Анфису Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса», — отметил Еремин.

Также Еремин раскрыл новый состав совета директоров издателя газеты, компании «Бизнес ньюс медиа». Совет был сформирован в новом составе после того, как бизнесмен в мае стал владельцем газеты. В новый состав совета директоров «Ведомостей» вошли шесть человек, седьмым членом совета станет главный редактор издания после завершения всех процедур.