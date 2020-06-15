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Совет директоров «Ведомостей» утвердил нового главного редактора газеты 

Rambler News Service и ещё 2 3 часа назад
Утвержден новый главный редактор «Ведомостей»
Фото: ТАСС
Совет директоров учредителя «Ведомостей» — компании «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) —назначил Андрея Шмарова главным редактором деловой газеты, сообщил владелец издания Иван Еремин в открытом письме на сайте «Ведомостей». До последнего времени Шмаров занимал должность исполняющего обязанности руководителя редакции.
«Совет директоров одобрил кандидатуру Андрея Шмарова на должность главного редактора газеты «Ведомости» и электронного периодического издания «Ведомости». Контракт с ним будет заключен на один год», — отметил Еремин.
Он добавил, что на рассмотрение совета было подано две кандидатуры, Шмарова и Анфисы Ворониной, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов «Ведомости&» и которую выдвинули на пост главного редактора «Ведомостей» журналисты газеты.
«Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Анфису Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса», — отметил Еремин.
Также Еремин раскрыл новый состав совета директоров издателя газеты, компании «Бизнес ньюс медиа». Совет был сформирован в новом составе после того, как бизнесмен в мае стал владельцем газеты. В новый состав совета директоров «Ведомостей» вошли шесть человек, седьмым членом совета станет главный редактор издания после завершения всех процедур.
Среди новых членов совета директоров — бывший главный редактор агентства ТАСС Максим Филимонов, который ранее также являлся первым заместителем главного редактора агентства «РИА Новости», главным редактором службы новостей на русском языке международного агентства Reuters. Также вошел в совет пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов. Как отмечается в письме Еремина, он работал в агентстве «Прайм-ТАСС», газете «Газета», в 2010-2013 гг. был репортером отдела «Финансы» газеты «Ведомости». Кроме того, членом совета директоров газеты стал Константин Зятьков, главный редактор газеты «Наша версия», ранее работал генеральным директором издательского дома «Версия». Весной Зятьков был одним из потенциальных покупателей газеты «Ведомости», но в последний момент вышел из сделки, отмечалось в сообщении о продаже издания.
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Комментарии
Компании , Антон Трифонов , Анфиса Воронина , Андрей Шмаров , Иван Еремин , Максим Филимонов , Газпромбанк , Ведомости , Газета "Наша версия" , РИА Новости , Агентство "Прайм" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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