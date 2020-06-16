Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.60
$
69.87
78.80
79.08
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
40.54
+0.22 Золото
1729.70
–0.04 РТС
1253.42
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
16.06
1.1318
+0.0182
01.06
1.1136
12.06
04.06
21.05

Уолл-стрит преклонила колено перед Black Lives Matter 

BFM.RU 4 часа назад
Кто не плачет, тот расист
Фото: Twitter
Фотографию топ-менеджеров JPMorgan Chase, стоящих на одном колене у входа в отделение банка, опубликовала The New York Post. Как и почему американский бизнес решил поддержать протестующих?
Кто не плачет, тот расист — примерно так можно охарактеризовать атмосферу дискуссии вокруг проблемы полицейского насилия, которая складывается в США. Финансовые корпорации, IT-гиганты и ретейлеры одни за другим высказываются в поддержку протестующих.
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон впервые появился на публике после операции на сердце и встал на колено в знак солидарности с Black Lives Matter — или BLM. Bank of America обещал потратить 1 млрд долларов на борьбу с неравенством. Сооснователь Reddit Алексис Оганян, муж теннисистки Серены Уильямс, объявил, что уходит из совета директоров компании и просит совет заменить его чернокожим кандидатом. Sephora собирается отдать минимум 15% мест на своих полках бьюти-брендам, основанным чернокожими. А Lego на время прекратила рекламировать конструкторы с полицейской тематикой.
Business Roundtable, крупнейшая бизнес-ассоциация США, объявила о создании комитетов по борьбе с неравенством, которые возглавят CEO крупнейших американских компаний, рассказывает глава Walmart и председатель ассоциации Дуглас Макмиллан в эфире CNBC:
«В последние дни мы работали над тем, чтобы сформулировать план действий. Мы считаем сегодняшние события переломным моментом, шансом многое изменить. Наши компании связаны с общественными институтами, которые усугубляют неравенство и несправедливость, в том числе внутри финансовой системы, системы образования, системы здравоохранения и правоохранительной системы. Мы обсуждали, как мы можем объединиться, чтобы выявить проблемы, изменить свои собственные бизнес-процессы и представить рекомендации для властей. Правоохранительной системой займется комитет главы телеком-гиганта AT&T Рэндалл Стивенсон. В частности, мы постараемся представить рекомендации по упрощению найма отбывших наказание, чтобы ускорить их возвращение в общество, или по изменению политики подготовки сотрудников полиции. В конце концов, в нашу организацию входят более 200 крупнейших компаний США».
Некоторые зарубежные наблюдатели, в частности в России, поддались искушению интерпретировать происходящее в США как капитуляцию белых перед черными. Это одна из точек зрения, хотя и довольно однобокая. Во-первых, преклонение колена — это символ поддержки движения, а не подчинения: на колено встают сторонники BLM любого происхождения. Кроме того, наличие неравенства в США сложно отрицать. Например, как указывает Business Insider со ссылкой на некоммерческую организацию ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод), афроамериканцев почти в четыре раза чаще арестовывают по наркотическим статьям, хотя потребляют наркотики все жители страны примерно одинаково.
Как относятся к протестам простые американцы? Business FM спросила об этом русскоязычных жителей США. «В некоторых городах русскоязычные стали поддерживать полицию. В нашем городе люди сейчас тоже решили эту инициативу перенять. Собирают деньги на то, чтобы морально поддержать полицию», — рассказала Милена из Флориды. «У меня есть пара знакомых, которые считают, что должна быть частная полиция, что анархия лучше всего, что государство вообще зло, но они только пользуются этой ситуацией, пытаясь все больше и больше поддержать свое движение», — говорит Сергей, который также живет во Флориде. Общей истерики нет, рассказывает сценарист и режиссер из Нью-Йорка Алиа Азамат Ашкенази:
«Протесты идут мирные, беспорядки очень быстро закончились, один-два дня, может быть. Но сейчас каждый день по 30-40 тысяч людей выходят на великах, на роликах, все достаточно по-хипстерски и цивильно. Люди просто идут дальше и просят новых перемен. Поддержка идет в основном от людей с высшим образованием, людей, работающих и живущих в большом мегаполисе. Отношение к полиции, я думаю, поменялось в среднем в обществе, наблюдать за ними стали с большей активностью и смотреть под лупой за всем, чем они занимаются, в первую очередь рассматривая огромное количество финансирования, и люди начали прослеживать, куда идут все эти деньги».
Несмотря на то что проблема действительно существует, в определенном лицемерии обвинить американский бизнес можно. Washington Post отмечает, что сегодня чернокожая семья в США может рассчитывать в среднем на одну десятую от доходов белой семьи — и политика корпораций во многом этому способствует. В частности, в том же JPMorgan Chase на долю афроамериканцев приходится только около 4% топ-менеджерских позиций, в Wells Fargo — 3,5%, в Morgan Stanley — 2%. Как пишет газета, в способности Уолл-стрит добиться серьезных результатов в борьбе с неравенством и расизмом существуют обоснованные сомнения.
Видео дня. Тарифы ЖКХ хотят временно заморозить
BFM.RU: последние новости
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей» Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей» Владелец Zara и Massimo Dutti закроет часть своих магазинов по всему миру Владелец Zara и Massimo Dutti закроет часть своих магазинов по всему миру Владимир Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году Владимир Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году
Комментарии 3
Компании , Статьи , Джейми Даймон , Алексис Оганян , Серена Уильямс , AT&T , Wal-Mart Stores , Bank of America , Морган Стэнли Банк , Washington Post , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Транзит российского газа в Европу остановлен
Транзит российского газа в Европу остановлен
Новости партнеров
Видео
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Личный счет
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение