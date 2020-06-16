Фотографию топ-менеджеров JPMorgan Chase, стоящих на одном колене у входа в отделение банка, опубликовала The New York Post. Как и почему американский бизнес решил поддержать протестующих?

Кто не плачет, тот расист — примерно так можно охарактеризовать атмосферу дискуссии вокруг проблемы полицейского насилия, которая складывается в США. Финансовые корпорации, IT-гиганты и ретейлеры одни за другим высказываются в поддержку протестующих.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон впервые появился на публике после операции на сердце и встал на колено в знак солидарности с Black Lives Matter — или BLM. Bank of America обещал потратить 1 млрд долларов на борьбу с неравенством. Сооснователь Reddit Алексис Оганян , муж теннисистки Серены Уильямс , объявил, что уходит из совета директоров компании и просит совет заменить его чернокожим кандидатом. Sephora собирается отдать минимум 15% мест на своих полках бьюти-брендам, основанным чернокожими. А Lego на время прекратила рекламировать конструкторы с полицейской тематикой.

Business Roundtable, крупнейшая бизнес-ассоциация США, объявила о создании комитетов по борьбе с неравенством, которые возглавят CEO крупнейших американских компаний, рассказывает глава Walmart и председатель ассоциации Дуглас Макмиллан в эфире CNBC:

«В последние дни мы работали над тем, чтобы сформулировать план действий. Мы считаем сегодняшние события переломным моментом, шансом многое изменить. Наши компании связаны с общественными институтами, которые усугубляют неравенство и несправедливость, в том числе внутри финансовой системы, системы образования, системы здравоохранения и правоохранительной системы. Мы обсуждали, как мы можем объединиться, чтобы выявить проблемы, изменить свои собственные бизнес-процессы и представить рекомендации для властей. Правоохранительной системой займется комитет главы телеком-гиганта AT&T Рэндалл Стивенсон. В частности, мы постараемся представить рекомендации по упрощению найма отбывших наказание, чтобы ускорить их возвращение в общество, или по изменению политики подготовки сотрудников полиции. В конце концов, в нашу организацию входят более 200 крупнейших компаний США».

Некоторые зарубежные наблюдатели, в частности в России, поддались искушению интерпретировать происходящее в США как капитуляцию белых перед черными. Это одна из точек зрения, хотя и довольно однобокая. Во-первых, преклонение колена — это символ поддержки движения, а не подчинения: на колено встают сторонники BLM любого происхождения. Кроме того, наличие неравенства в США сложно отрицать. Например, как указывает Business Insider со ссылкой на некоммерческую организацию ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод), афроамериканцев почти в четыре раза чаще арестовывают по наркотическим статьям, хотя потребляют наркотики все жители страны примерно одинаково.

Как относятся к протестам простые американцы? Business FM спросила об этом русскоязычных жителей США. «В некоторых городах русскоязычные стали поддерживать полицию. В нашем городе люди сейчас тоже решили эту инициативу перенять. Собирают деньги на то, чтобы морально поддержать полицию», — рассказала Милена из Флориды. «У меня есть пара знакомых, которые считают, что должна быть частная полиция, что анархия лучше всего, что государство вообще зло, но они только пользуются этой ситуацией, пытаясь все больше и больше поддержать свое движение», — говорит Сергей, который также живет во Флориде. Общей истерики нет, рассказывает сценарист и режиссер из Нью-Йорка Алиа Азамат Ашкенази:

«Протесты идут мирные, беспорядки очень быстро закончились, один-два дня, может быть. Но сейчас каждый день по 30-40 тысяч людей выходят на великах, на роликах, все достаточно по-хипстерски и цивильно. Люди просто идут дальше и просят новых перемен. Поддержка идет в основном от людей с высшим образованием, людей, работающих и живущих в большом мегаполисе. Отношение к полиции, я думаю, поменялось в среднем в обществе, наблюдать за ними стали с большей активностью и смотреть под лупой за всем, чем они занимаются, в первую очередь рассматривая огромное количество финансирования, и люди начали прослеживать, куда идут все эти деньги».