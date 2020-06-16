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США возвращают американским компаниям возможность работать с Huawei 

ИА Regnum и ещё 8 29 минут назад
США разрешат своим компаниям работать с Huawei
Фото: Reuters
Власти США готовы отменить принятые ранее решения об ограничении доступа китайской компании Huawei к созданию американской системы связи 5G, сообщила 16 июня пресс-служба Министерства торговли США на своей странице в Twitter.
«Соединенные Штаты подтвердили, что внесут поправки в запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы они могли совместно работать над внедрением стандартов сетей 5G», — говорится в сообщении.
Ведомство также приводит сообщение министра торговли США Уилбура Росса, в котором говорится, что Соединённые Штаты, смягчая запрет, не уступят лидерства в мировой инновации.
Ранее, напомним, американский минторг объявил о том, что компании страны не смогут поставлять Huawei компьютерные чипы без специальной лицензии. В Китае такой запрет назвали нарушением базовых правил международной торговли.
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