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ЕК начала два антимонопольных расследования против Apple 

ТАСС и ещё 13 2 часа назад
ЕК начала расследования против Apple
Фото: Reuters
Еврокомиссия (ЕК) начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple в связи с возможными нарушениям норм Евросоюза в системе Apple Pay, а также в работе App Store. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

Нарушения в Apple Pay

"Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушает ли Apple правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay", — говорится в заявлении ЕК.
Как поясняет ЕК, "расследование касается условий и других мер Apple по интеграции Apple Pay в торговые приложения и веб-сайты на iPhone и iPad, ограничения Apple доступа к функциям Near Field Communication (NFC) ("tap and go") [платеж в одно касание] на iPhone для платежей в магазинах и предполагаемых отказов в доступе к Apple Pay".
"Похоже, что Apple устанавливает условия использования Apple Pay в приложениях и веб-сайтах продавцов. Компания также оставляет за собой функцию "tap and go" iPhone для Apple Pay. Важно, чтобы меры Apple не лишали потребителей преимуществ новых платежных технологий, включая лучший выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены. Поэтому я решила внимательно изучить практику Apple в отношении Apple Pay и ее влияние на конкуренцию", — заявила замглавы ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Нарушения в App Store

"Еврокомиссия открыла официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений о распространении приложений через App Store правила конкуренции ЕС", — говорится во втором заявлении ЕК.
Как поясняет ЕК, "расследование касается, в частности, обязательного использования собственной системы покупок в приложениях Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки за пределами приложений".
"Расследование последовало за отдельными жалобами Spotify и дистрибьютора электронных книг/аудиокниг на влияние правил App Store на конкуренцию в передаче музыки и электронных книг/аудиокниг", — отмечает ЕК.
По словам замглавы ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, "похоже, что Apple играет роль "сторожа", когда речь заходит о распространении приложений и контента среди пользователей популярных устройств".
"Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где Apple конкурирует с другими разработчиками приложений, например, со своим музыкальным сервисом Apple Music или с Apple Books. Поэтому я решила внимательно изучить правила App Store и их соответствие правилам конкуренции ЕС", — заявила она.

Жалобы японской компании

Ранее газета Financial Times сообщила, что антимонопольные органы Евросоюза начали рассмотрение жалобы японской компании в отношении возможного нарушения Apple правил конкуренции. Это расследование, по ее данным, связано с обвинением японской интернет-компании Rakuten в том, что Apple через магазин приложений App Store взимает 30%-ную комиссию за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books.
Согласно информации дочерней компании Rakuten Kobo, она теряет доход, вынуждая клиентов заходить на собственный веб-сайт для того, чтобы покупать электронные книги без комиссии Apple.
Эта жалоба схожа, как напоминает газета, с обращением в Еврокомиссию в марте 2019 года интернет-сервиса потокового аудио Spotify, который обвинил Apple в использовании App Store для продвижения своего музыкального сервиса в ущерб конкурентам.
Решение по делу Spotify пока не вынесено.
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Комментарии
Компании , Другое , ЕС , Apple , Еврокомиссия , Financial Times
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