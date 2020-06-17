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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО 

Банки.ру 1 час назад
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Фото: РИА Новости
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет «Коммерсант». В нынешних редакциях проекты указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, как утверждают представители банковского сообщества, не учитывают «риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ», так как требования, указанные в них, «в отдельных случаях практически невыполнимы». Замещение иностранного IT-оборудования российским осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы, говорится в письме АБР.
Так, банкиры утверждают, что многие программы заменить просто нельзя — не будет никакого ни мобильного, ни интернет-банкинга. По оценке АБР, для замещения всего ПО и IT-оборудования банкам разово придется потратить более 700 млрд рублей, а с учетом сроков эта сумма может еще больше возрасти. Средние сроки замещения с учетом непрерывности деятельности и постоянной трансакционной нагрузки кредитных организаций составят не менее трех лет. Большинство систем, используемых в банках, сложились исторически за счет выбора наиболее оптимального ПО и его интеграции в текущие бизнес-процессы, на что была потрачена существенная доля прибыли, отметили представители кредитных организаций. Также проблема в том, что ПО собственной разработки есть у многих крупных банков, но его нет в реестре разрешенного для использования, сообщили банкиры. Вероятно, что в условиях снижения доходов бизнеса и населения финансирование замещения ПО и оборудования в конечном итоге будет перенесено на потребителей услуг, что может выразиться в увеличении стоимости некоторых банковских продуктов и услуг.
По мнению экспертов, главная проблема заключается не в сжатых сроках, а в том, что некоторые программы фактически не имеют аналогов у российских разработчиков. Как поясняет вице-президент АБР Алексей Войлуков, формально аналогичное по классу и типу российское ПО только внешне похоже на зарубежные разработки. В реальности специализированный функционал такого ПО может или отсутствовать вовсе, или быть на уровне двадцатилетней давности, говорит он.
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Комментарии 1
Компании , Михаил Мишустин , Алексей Войлуков , Минкомсвязи РФ
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