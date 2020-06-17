HSBC намерен сократить 35 тысяч сотрудников

Один из крупнейших банков Европы — британский HSBC — планирует в среднесрочной перспективе сократить штат на 35 тыс. человек из-за экономических потерь от пандемии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

По его сведениям, банк также почти полностью прекратит набор новых сотрудников. "Мы не могли приостановить сокращения на неопределенный срок, это всегда был вопрос "когда, а не если", — приводит агентство выдержку из письма генерального директора Ноэля Куинна.

В апреле банк сообщил о сокращении прибыли в первом квартале на 48%, снижение показателей произошло главным образом из-за влияния последствий пандемии на клиентов компании.