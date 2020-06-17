«Две трети ГТС Украины превратятся в металлолом»

Российский "Газпром" начал демонтаж труб в направлении Украины по двум причинам — оптимизация активов и маневр в отношении претензий Евросоюза. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"Газпром" начал демонтировать трубы, идущие на Украину, и Киев ничего не может с этим сделать. Об этом рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он расценил действия российского холдинга как намерение "уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем". Макогон отметил, что если Россия сможет достроить "Северный поток-2" и начнет использовать его в соответствии с планами, то украинская ГТС останется полностью без транзита.

При этом глава компании-оператора заявил: Россия могла бы продавать газ на границе с Украиной, и в этом случае с европейскими компаниями удалось бы договориться, но "Газпром" выступает категорические против таких контрактов. И теперь речь, по словам Макогона, идет лишь о сокращении пропускной способности трубопровода на западном направлении.

"Россия не скрывает, что начала демонтаж линейной части газопровода на Украину еще несколько лет назад — работы ведутся в приграничье на юге России, — отмечает Белогорьев. — Как мы знаем, в конце 2019-го Москва и Киев заключили новый транзитный газовый контракт на следующие пять лет — до 2024 года. Он подразумевает существенное сокращение объемов перекачки газа украинским маршрутом в сравнении с теми, что были ранее. А это означает, что мощности трубопровода на российской территории стали избыточными.

И одной из причин демонтажа "Газпромом" части труб является сокращение оперативных расходов — нет смысла содержать огромную инфраструктуру магистрали, если ее потенциал будет задействовать менее, чем наполовину. Это вполне экономически разумный шаг, и Киев прав — повлиять на этот процесс он не может. Российская компания несколько последних лет говорила, что украинский маршрут станет запасным и дополнительным после введения в работу "Северного потока-2". Но это лишь одна из причин демонтажа".

Претензии Европы пресекаются на корню

В последних числах декабря 2019 года Россия и Украина после долгих переговоров все же подписали новый транзитный контракт по газу в Европу. Киев настаивал, чтобы договоренности охватывали десятилетний период, Москва говорила о необходимости максимум годового контракта. Украинская сторона пыталась обязать РФ качать по ее территории порядка 100-120 млрд кубов газа ежегодно, российская требовала вообще не оговаривать объемы прокачки. Посредником в переговорах выступал Брюссель.

В итоге заключен контракт на пять лет, по которому в этом году РФ обязана прокачать через Украину 65 млрд кубометров, а в последующие четыре — по 40 млрд На Украине сочли решение компромиссом, для России же оно оказалось неожиданно удобным. Ведь санкции США остановили строительство "Северного потока-2" в конце 2019 года, завершение работ ожидается к концу 2020-го. А Польша в мае отказалась продлевать контракт с РФ и потеряла огромные доходы — эти объемы "Газпром" качает через Украину.

"Второй причиной, по которой российский холдинг разбирает трубопровод на Украину является политический элемент. Еврокомиссия достаточно долго заявляла, что Москва обязана сохранить украинский транзит даже при наличии новых современных обходных трубопроводов. Он действительно сохранится — а уровне все тех же минимальных 20-30 млрд кубометров. Если же ЕС или Киев попробуют что-то сказать, то получат вполне правдивый ответ о технической невозможности повышения объемов прокачки.

Россия реконструирует свою систему, а точнее три газопровода — "Уренгой-Помары-Ужгород", "Прогресс" и "Союз". В конечном итоге из них останется один — скорее всего, соединенные первые два, так как это удобно технически и логистически. В итоге по получившейся магистрали пойдут порядка 30 млрд кубометров газа в Словакию ежегодно. Соответственно, столько достанется и Украине транзита. Она потеряет серьезные деньги в виде выпавших доходов, и это Киеву придется принять", — подчеркивает Белогорьев.

Перспективы украинской ГТС

Макогон поспешил заверить, что речь не идет о полном прекращении транзита газа через Украину — Киев рассчитывает, что Россия все же после 2024 года будет качать украинским маршрутом 20-30 млрд кубов газа в год. Для сравнения — в последние годы этим путем "Газпром" продавал в Европу 80-95 млрд кубометров. Соответственно, кратно упадет и выручка Украины за транзитные поставки, которую она три десятилетия после распада СССР получала от России.

Украина официально не покупает у России газ с 2015 года — это было политическое решение, объявленное экс-президентом Петром Порошенко . Вместо этого страна пропускала газ по своей территории из РФ в Европу, после чего закупала его уже у Словакии или Польши с наценками за доставку. Бюджет страны выбрасывал огромные деньги на эти посреднические схемы, "подкармливая" соседей из Евросоюза.

"Огромную украинскую газотранспортную систему, доставшуюся стране в наследство от СССР, ждет реконструкция — после снижения объемов прокачки до 30 млрд кубов в год содержать ее станет невыгодно. Значимую часть придется демонтировать, остаток — перестроить. Проблема заключается в том, что на транзитных поставках завязана доставка газа и во многие регионы Украины, которые потенциально могут остаться без газа. Но при грамотной инженерной работе и инвестициях проблема решаема.

Как известно, нынешний президент Владимир Зеленский шел на выборы с обещанием повысить внутреннюю добычу, чтобы своего газа хватило на нужды Украины. Вместо этого своя добыча продолжает стагнировать — тенденции последних лет не изменились. Украина добывает 19-21 млрд кубов в год — не более двух третей от нужного объема. Изменить ситуацию можно, но для этого нужны существенные инвестиции, а желающие дать денег Киеву в очередь не выстраиваются.